У защитников «Спартака» уже 4 победных автогола

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. Единственный гол в ворота Александра Максименко забил защитник красно-белых Павел Маслов.

Любопытно, что москвичи уже в третий (!) раз в нынешнем сезоне уступили с минимальным счетом из-за автогола защитника. Ранее Николай Рассказов приносил победу «Уфе», а Илья Кутепов — «Зениту». По числу голов в свои ворота «Спартак» обогнал «Зенит», «Оренбург» и «Сочи» и сравнялся с «Ростовом».

Лидеры чемпионата России-2019/20 по автоголам:

Клуб Авторы автоголов Число автоголов Ростов Абрамов, Осипенко, Песьяков 3 Спартак Маслов, Кутепов, Рассказов 3 Зенит Дуглас Сантос, Шатов 2 Оренбург Аюпов, Радакович 2 Сочи Калугин, Мевля 2 Ахмат Семенов 1 Крылья Советов Полуяхтов 1 Тамбов Ойеволе 1 Урал Емельянов 1 Уфа Табидзе 1

Теперь у «Спартака» четыре минимальных поражения, случившихся из-за голов собственных защитников. Красно-белые лидируют по числу таких неудач. До Рассказова, Кутепов и Маслова соперникам, а именно «Балтике», победить помогал Александр Липко. Игроки «Ростова», «Ротора», «Томи», «Факела» и «Черноморца» принесли соперника по две победы со счетом 1:0.

Команды, чаще всего проигрывавшие в чемпионате России со счетом 0:1 из-за автогола: