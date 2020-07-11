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У защитников «Спартака» уже 4 победных автогола

11 июля 2020, 23:46
Георгий Джикия и Павел Маслов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Павел Маслов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. Единственный гол в ворота Александра Максименко забил защитник красно-белых Павел Маслов.

Любопытно, что москвичи уже в третий (!) раз в нынешнем сезоне уступили с минимальным счетом из-за автогола защитника. Ранее Николай Рассказов приносил победу «Уфе», а Илья Кутепов — «Зениту». По числу голов в свои ворота «Спартак» обогнал «Зенит», «Оренбург» и «Сочи» и сравнялся с «Ростовом».

Лидеры чемпионата России-2019/20 по автоголам:

Клуб

Авторы автоголов

Число автоголов

Ростов

Абрамов, Осипенко, Песьяков

3

Спартак

Маслов, Кутепов, Рассказов

3

Зенит

Дуглас Сантос, Шатов

2

Оренбург

Аюпов, Радакович

2

Сочи

Калугин, Мевля

2

Ахмат

Семенов

1

Крылья Советов

Полуяхтов

1

Тамбов

Ойеволе

1

Урал

Емельянов

1

Уфа

Табидзе

1

Теперь у «Спартака» четыре минимальных поражения, случившихся из-за голов собственных защитников. Красно-белые лидируют по числу таких неудач. До Рассказова, Кутепов и Маслова соперникам, а именно «Балтике», победить помогал Александр Липко. Игроки «Ростова», «Ротора», «Томи», «Факела» и «Черноморца» принесли соперника по две победы со счетом 1:0.

Команды, чаще всего проигрывавшие в чемпионате России со счетом 0:1 из-за автогола:

Клуб

Дата

Автор автогола

Соперник

Минута

Автоголы

Спартак

10.03.1996

Александр Липко

Балтика (г)

4'

4

20.09.2019

Николай Рассказов

Уфа (г)

13'

01.12.2019

Илья Кутепов

Зенит (г)

21'

11.07.2020

Павел Маслов

Сочи (г)

24'

Ростов

07.04.2012

Александр Гацкан

Амкар (г)

69'

2

26.09.2013

Виталий Дьяков

Амкар (г)

13'

Ротор

23.06.2003

Сергей Михайлов

Черноморец (г)

81'

2

08.11.2004

Алексей Епифанов

Кр.Советов (г)

77'

Томь

20.10.2007

Горан Мазнов

ЦСКА (д)

45'

2

02.11.2013

Максим Бордачев

Динамо (г)

42'

Факел

21.03.1997

Александр Щеголев

Кр.Советов (г)

41'

2

28.04.2001

Эдуард Болтрушевич

Черноморец (д)

35'

Черноморец

15.04.1995

Андрей Муликов

Динамо (д)

63'

2

16.08.2003

Константин Гордиюк

Сатурн (д)

84'

Амкар

10.08.2008

Михаил Афанасьев

Динамо (г)

3'

1

Арсенал

11.05.2015

Анри Хагуш

Мордовия (г)

45'

1

Динамо

15.03.2015

Дуглас

Спартак (г)

59'

1

Зенит

15.08.2004

Павел Мареш

Ростов (д)

56'

1

Локомотив

17.09.2016

Ведран Чорлука

Уфа (д)

69'

1

Луч-Энергия

23.03.2008

Александр Шешуков

Рубин (г)

16'

1

Москва

12.05.2007

Роман Хубник

Спартак Нч (г)

65'

1

Рубин

25.09.2017

Магомед Оздоев

Ахмат (г)

85'

1

Текстильщик

26.05.1994

Валерий Жабко

КАМАЗ (г)

2'

1

Терек

02.11.2015

Ризван Уциев

Амкар (г)

51'

1

Торпедо

31.05.1997

Марат Махмутов

Локомотив НН (г)

56'

1

Тюмень

02.07.1997

Анатолий Бессмертный

Балтика (д)

70'

1

Уралан

05.07.2002

Дмитрий Семочко

Локомотив (г)

52'

1
Сочи — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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