У защитников «Спартака» уже 4 победных автогола
В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 0:1. Единственный гол в ворота Александра Максименко забил защитник красно-белых Павел Маслов.
Любопытно, что москвичи уже в третий (!) раз в нынешнем сезоне уступили с минимальным счетом из-за автогола защитника. Ранее Николай Рассказов приносил победу «Уфе», а Илья Кутепов — «Зениту». По числу голов в свои ворота «Спартак» обогнал «Зенит», «Оренбург» и «Сочи» и сравнялся с «Ростовом».
Лидеры чемпионата России-2019/20 по автоголам:
|
Клуб
|
Авторы автоголов
|
Число автоголов
|
Ростов
|
Абрамов, Осипенко, Песьяков
|
3
|
Спартак
|
Маслов, Кутепов, Рассказов
|
3
|
Зенит
|
Дуглас Сантос, Шатов
|
2
|
Оренбург
|
Аюпов, Радакович
|
2
|
Сочи
|
Калугин, Мевля
|
2
|
Ахмат
|
Семенов
|
1
|
Крылья Советов
|
Полуяхтов
|
1
|
Тамбов
|
Ойеволе
|
1
|
Урал
|
Емельянов
|
1
|
Уфа
|
Табидзе
|
1
Теперь у «Спартака» четыре минимальных поражения, случившихся из-за голов собственных защитников. Красно-белые лидируют по числу таких неудач. До Рассказова, Кутепов и Маслова соперникам, а именно «Балтике», победить помогал Александр Липко. Игроки «Ростова», «Ротора», «Томи», «Факела» и «Черноморца» принесли соперника по две победы со счетом 1:0.
Команды, чаще всего проигрывавшие в чемпионате России со счетом 0:1 из-за автогола:
|
Клуб
|
Дата
|
Автор автогола
|
Соперник
|
Минута
|
Автоголы
|
Спартак
|
10.03.1996
|
Александр Липко
|
Балтика (г)
|
4'
|
4
|
|
20.09.2019
|
Николай Рассказов
|
Уфа (г)
|
13'
|
|
|
01.12.2019
|
Илья Кутепов
|
Зенит (г)
|
21'
|
|
|
11.07.2020
|
Павел Маслов
|
Сочи (г)
|
24'
|
|
Ростов
|
07.04.2012
|
Александр Гацкан
|
Амкар (г)
|
69'
|
2
|
|
26.09.2013
|
Виталий Дьяков
|
Амкар (г)
|
13'
|
|
Ротор
|
23.06.2003
|
Сергей Михайлов
|
Черноморец (г)
|
81'
|
2
|
|
08.11.2004
|
Алексей Епифанов
|
Кр.Советов (г)
|
77'
|
|
Томь
|
20.10.2007
|
Горан Мазнов
|
ЦСКА (д)
|
45'
|
2
|
|
02.11.2013
|
Максим Бордачев
|
Динамо (г)
|
42'
|
|
Факел
|
21.03.1997
|
Александр Щеголев
|
Кр.Советов (г)
|
41'
|
2
|
|
28.04.2001
|
Эдуард Болтрушевич
|
Черноморец (д)
|
35'
|
|
Черноморец
|
15.04.1995
|
Андрей Муликов
|
Динамо (д)
|
63'
|
2
|
|
16.08.2003
|
Константин Гордиюк
|
Сатурн (д)
|
84'
|
|
Амкар
|
10.08.2008
|
Михаил Афанасьев
|
Динамо (г)
|
3'
|
1
|
Арсенал
|
11.05.2015
|
Анри Хагуш
|
Мордовия (г)
|
45'
|
1
|
Динамо
|
15.03.2015
|
Дуглас
|
Спартак (г)
|
59'
|
1
|
Зенит
|
15.08.2004
|
Павел Мареш
|
Ростов (д)
|
56'
|
1
|
Локомотив
|
17.09.2016
|
Ведран Чорлука
|
Уфа (д)
|
69'
|
1
|
Луч-Энергия
|
23.03.2008
|
Александр Шешуков
|
Рубин (г)
|
16'
|
1
|
Москва
|
12.05.2007
|
Роман Хубник
|
Спартак Нч (г)
|
65'
|
1
|
Рубин
|
25.09.2017
|
Магомед Оздоев
|
Ахмат (г)
|
85'
|
1
|
Текстильщик
|
26.05.1994
|
Валерий Жабко
|
КАМАЗ (г)
|
2'
|
1
|
Терек
|
02.11.2015
|
Ризван Уциев
|
Амкар (г)
|
51'
|
1
|
Торпедо
|
31.05.1997
|
Марат Махмутов
|
Локомотив НН (г)
|
56'
|
1
|
Тюмень
|
02.07.1997
|
Анатолий Бессмертный
|
Балтика (д)
|
70'
|
1
|
Уралан
|
05.07.2002
|
Дмитрий Семочко
|
Локомотив (г)
|
52'
|
1