«У «Уфы» главный тренер человек мягкий. В выходные дни». Евсеев рассказал о командном обеде

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.

— Командные мероприятия дело нужное и важное, — написал Евсеев. — Особенно если это обед, перетекающий плавно в ужин. Шашлык. Свежие овощи. Легкие напитки. Романтика. Да еще и Даня Круговой попал удачно в центр внимания.

День рождения плюс онлайн-сессия в институте. Два серьезных повода. Отметили это дело. Не забывая, что завтра снова начинаются тренировки. У «Уфы» главный тренер человек мягкий. В выходные дни.

Отдохнули. Отлично пообщались. Ребята друг с другом, руководству было о чем поговорить.

Для нашей команды это обычная практика. Стараемся быть вместе на сборах не только на поле. И кстати присели пообедать сегодня тоже рядом с полем, нашли там хорошее уединенное местечко. Правильная традиция, я считаю.