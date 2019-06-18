У Гацкана скоропостижно скончался отец

"Ростов" выразил соболезнования полузащитнику Александру Гацкану, у которого скоропостижно скончался отец. Причины трагедии не уточняются.
Соболезнуем… В семье нашего нашего капитана Александра Гацкана произошло горе – скоропостижно скончался отец футболиста. Руководство ФК "Ростов", тренерский штаб, одноклубники и работники клуба выражают глубокие соболезнования Александру и его семье. Мы с тобой, – говорится в сообщении.
Напомним, на днях Гацкан продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на один год.
Соболезнуем…– Football Club Rostov (@rostovfc) 18 июня 2019 г.
В семье нашего нашего капитана Александра Гацкана произошло горе – скоропостижно скончался отец футболиста.
Руководство ФК "Ростов", тренерский штаб, одноклубники и работники клуба выражают глубокие соболезнования Александру и его семье.
Мы с тобой! pic.twitter.com/VTwv9YshF3