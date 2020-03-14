Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов в преддверии матча 22-го тура РПЛ против «Тамбова» отметил, что его команда ждет от соперника игры на контратаках.

— Наша команда всегда после побед преображается, — цитирует пресс-служба самарского клуба Чернова. — Первые две игры выдались неплохими, за исключением этого досадного мяча, пропущенного на 89-й минуте матча с «Оренбургом». После побед намного приятнее работать в тренировочном процессе. Видно, что ребята повеселее стали после победы, все хорошо.

Не знаю даже, что сказать. Такая тяжелая команда, играет в пять защитников. Будет трудно вскрыть оборону. Нужно будет стараться сделать это за счёт индивидуальных действий. Надеюсь на хороший результат. Знаю, что у них хорошие стандарты. Играют на контратаках, думаю, отдадут нам мяч сознательно и нам нужно будет что-то придумывать впереди. Благо, что у нас в команде есть техничные ребята.

Матч «Тамбов» — «Крылья Советов» состоится 16 марта в 19.30.