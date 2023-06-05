Абаев: «Среди вратарей в этом сезоне могу выделить Лантратова и Песьякова»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев поделился мнением о лучших голкиперах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Среди вратарей в этом сезоне могу выделить Лантратова и Песьякова. И у одного, и у второго был очень хороший сезон. Лантратов удачно перешел в «Локомотив». У него было много важных спасений, которые принесли очки команде. Песьяков — единственный, кто сыграл во всех 30 матчах чемпионата», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

4 июня голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем награды лучшему вратарю сезона. Финалистами премии в данной номинации стали также Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).