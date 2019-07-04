Тульский "Арсенал" подписал румынского нападающего Тудорие

Тульский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александру Тудорие. 23-летний румын подписал с "канонирами" долгосрочное соглашение.

Александру Тудорие пополнил «Арсенал»



23-летний румынский нападающий заключил контракт с ПФК «Арсенал».



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В минувшем сезоне Тудорие провел 36 матчей в чемпионате Румынии за "Волунтари", в которых забил 10 голов. В Кубке страны на его счету 2 игры и 1 забитый мяч.

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