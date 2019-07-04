23:30 4 июля | Футбол — РПЛ

Тульский "Арсенал" подписал румынского нападающего Тудорие

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Тульский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Александру Тудорие. 23-летний румын подписал с "канонирами" долгосрочное соглашение.

В минувшем сезоне Тудорие провел 36 матчей в чемпионате Румынии за "Волунтари", в которых забил 10 голов. В Кубке страны на его счету 2 игры и 1 забитый мяч. 

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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandru-tudorie-popolnil-arsenal/

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