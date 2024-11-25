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Сегодня, 05:58

Туктамышева: «Хочу сыграть в обороне за «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, хотела бы она сыграть за «Зенит».

— Я 100 процентов выйду! Очень люблю играть в футбол, — приводит слова Туктамышевой «КП в Санкт-Петербурге». — Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию.

— А на какой позиции хотели бы сыграть?

— Не знаю, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать (улыбается). Я больше бы оборонялась, чем атаковала.

Ранее фигуристка Евгения Медведева сыграла за московское «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала».

Источник: КП Спорт
ФК Зенит
Елизавета Туктамышева
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