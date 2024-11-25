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Волк — о выступлении махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Хотелось бы лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Относительно неудовлетворительные результаты, — приводит слова Волка «Известия». — Хотелось бы лучше. Чем для вратаря премьер-лига сложнее ФНЛ? Все дело в скорости. В РПЛ она намного выше. Вратарское прошлое главного тренера Хасанби Биджиева влияет на меня? Не слишком часто приходится обсуждать с ним вратарские темы, но он всё понимает в этом деле и где-то может подсказать. Но не более. В остальном он полностью доверяет работу с нами нашему тренеру вратарей».

После 16 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: Известия
ФК Динамо (Махачкала)
Давид Волк
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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