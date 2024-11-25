Волк — о выступлении махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Хотелось бы лучше»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

«Относительно неудовлетворительные результаты, — приводит слова Волка «Известия». — Хотелось бы лучше. Чем для вратаря премьер-лига сложнее ФНЛ? Все дело в скорости. В РПЛ она намного выше. Вратарское прошлое главного тренера Хасанби Биджиева влияет на меня? Не слишком часто приходится обсуждать с ним вратарские темы, но он всё понимает в этом деле и где-то может подсказать. Но не более. В остальном он полностью доверяет работу с нами нашему тренеру вратарей».

После 16 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.