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Сегодня, 05:22

Масалитин: «Гуарирапа похож на Соболева по неуверенности»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин сравнил форварда армейцев Сауля Гуарирапу с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

«Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Когда он пришел, была мотивация, борьба, скорость, моменты, но в последнее время и этого нет. Вся игра потускнела. Не ясно, что происходит. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов. Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники что ли?» — приводит слова Масалитина Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний венесуэлец провел 13 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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