Масалитин: «Гуарирапа похож на Соболева по неуверенности»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин сравнил форварда армейцев Сауля Гуарирапу с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

«Когда нападающие не забивают, они сникают. Посмотрите на того же Гуарирапу. С ним вообще непонятно. Когда он пришел, была мотивация, борьба, скорость, моменты, но в последнее время и этого нет. Вся игра потускнела. Не ясно, что происходит. Уверенности у него нет из-за отсутствия голов. Гуарирапа похож на Соболева по статистике и по неуверенности. Форварды должны забивать голы. Кто забивать-то будет, если не нападающие? Дивеев должен забивать и другие защитники что ли?» — приводит слова Масалитина Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний венесуэлец провел 13 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.