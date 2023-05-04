Тукманов считает, что в нынешней ситуации «Торпедо» бесполезно закрываться на базе

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на новость о том, что автозаводцы перед каждым матчем будут закрываться на базе.

«Закрыться на базе — это же решение тренерского штаба. Такое делали раньше, когда команда находилась в разобранном состоянии. Может, так тренер хочет встряхнуть футболистов. В нынешней ситуации «Торпедо» бесполезно закрываться на базе. Наверное, Клотет хочет получше познакомиться с игроками, провести с ними больше времени. Что касается достижения результата, может, такая мера сработает, но только один раз. Закрытие на базе не спасет «Торпедо», — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее месте в турнирной таблице чемпионата России. В 26 туре московский клуб встретится с «Ахматом». Игра пройдет 6 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.