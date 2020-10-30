Три представителя тульского «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус

Оперштаб РПЛ сделал заявление о ситуации с заражением коронавирусом футболистов «Арсенала». Вчера тульский клуб сообщил, что тесты на коронавирус полузащитников Владислава Пантелеева, Юрия Ковалева и Валерия Громыко перед матчем 12-го тура Тинькофф-РПЛ с ЦСКА (в понедельник, 26 октября) дали сомнительный результат, а потому игроков изолировали от команды.?

— «Арсенал» уведомил лигу, что перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у трех представителей клуба были выявлены сомнительные результаты, — говорится в заявлении. — Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.

Перед матчем 13-го тура с «Рубином» было проведено дополнительное тестирование всех представителей «Арсенала». Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении.