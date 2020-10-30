Три представителя тульского «Арсенала» сдали сомнительные тесты на коронавирус
Оперштаб РПЛ сделал заявление о ситуации с заражением коронавирусом футболистов «Арсенала». Вчера тульский клуб сообщил, что тесты на коронавирус полузащитников Владислава Пантелеева, Юрия Ковалева и Валерия Громыко перед матчем 12-го тура Тинькофф-РПЛ с ЦСКА (в понедельник, 26 октября) дали сомнительный результат, а потому игроков изолировали от команды.?
— «Арсенал» уведомил лигу, что перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у трех представителей клуба были выявлены сомнительные результаты, — говорится в заявлении. — Данные лица были изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора.
Перед матчем 13-го тура с «Рубином» было проведено дополнительное тестирование всех представителей «Арсенала». Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре. Ранее заболевшие представители клуба остаются на амбулаторном лечении.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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