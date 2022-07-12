Супруга Карпина отреагировала на критику после информации о том, что ее дети не могут получить Fan ID
Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина отреагировала на критику после информации о том, что две ее дочери не могут получить Fan ID.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк высказывался, что Карпина поднимает этот вопрос, чтобы привлечь к себе внимание.
«Выступившие так эмоционально вчера депутаты и истеричка Селюк просто не знают, что у моих детей нет российского свидетельства о рождении, но ЕСТЬ российское гражданство. Разумеется, я пыталась оформить fan id на всех нас в одной форме, тк там есть выбор — оформить на себя и детей. Трудности в том, что в госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?!
Самое неприятное, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского, пишите, что жена Карпина — тупая, что уж там, не стесняйтесь уже! У меня высшая категория английского языка с сертификатом от Cambridge University, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев, уж простите (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»)», — написала Карпина в своем Telegram-канале.
Ранее Карпина заявила, что ее дети не смогли оформить паспорт болельщика, так как родились не в России.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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