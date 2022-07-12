Супруга Карпина отреагировала на критику после информации о том, что ее дети не могут получить Fan ID

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья Карпина отреагировала на критику после информации о том, что две ее дочери не могут получить Fan ID.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк высказывался, что Карпина поднимает этот вопрос, чтобы привлечь к себе внимание.

«Выступившие так эмоционально вчера депутаты и истеричка Селюк просто не знают, что у моих детей нет российского свидетельства о рождении, но ЕСТЬ российское гражданство. Разумеется, я пыталась оформить fan id на всех нас в одной форме, тк там есть выбор — оформить на себя и детей. Трудности в том, что в госуслугах почему-то нельзя ввести номер российского загранпаспорта детей, а он у них есть! Так почему тогда я должна граждан России оформлять как иностранцев?!

Самое неприятное, что у нас в Госдуме работают люди, которые сразу начинают с хамства и нападок. Жена Карпина ленится, жена Карпина не знает английского, пишите, что жена Карпина — тупая, что уж там, не стесняйтесь уже! У меня высшая категория английского языка с сертификатом от Cambridge University, но мне и в голову не пришло оформлять несовершеннолетних граждан России как иностранцев, уж простите (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»)», — написала Карпина в своем Telegram-канале.

Ранее Карпина заявила, что ее дети не смогли оформить паспорт болельщика, так как родились не в России.