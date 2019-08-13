"Трепещите, жалкие людишки". Дзюба радуется появлению Слуцкого в Instagram

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба с юмором поприветствовал российского тренера Леонида Слуцкого, который завел себе страницу в Instagram.

Форвард сборной России представил коллаж, составленный из фото наставника "Витесса" и кадров из мультфильма, а затем назвал Слуцкого "Леонидбургером".

- Наконец-то Леонидбургер появился в Инстаграме! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса, - подписал пост Дзюба.

Слуцкий в комментариях ответил Дзюбе.

- Ну, игрочишка, держись, - написал тренер.