Робсон о 10-м месте «Спартака»: «Команда переживает не самые лучшие времена»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон оценил выступление команды в прошедшем сезоне.

— Команда переживает не самые лучшие времена. Руководство работает над тем, чтоб вытащить клуб из этой ситуации. 10-е место — не место «Спартака», — сказал бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

— Как часто у вас получается следить за «Спартаком»?

— Я слежу за играми этой команды. Не постоянно, конечно же, но с помощью социальных сетей, удается следить немного. Я в курсе всех новостей. Трансляции матчей «Спартака» смотрю регулярно. Но иногда у меня не получается следить за матчами из-за большой разницы во времени.

— Как за 10 лет изменилась Москва?

— С 2001 года по 2011-й Москва изменилась гораздо больше, чем с 2011-го по 2022-й. Сама команда изменилась сильно. Я не буду говорить, в какую сторону конкретно. Думаю, что руководство команды сделает все, чтобы исправить нынешнюю ситуацию. Также изменился стадион. Огромное значение имеет то, что команда завоевала важнейший титул. Это придаст удачи всем: игрокам, тренерскому штабу, персоналу. Титул — всегда важный момент для клуба.