Малийский полузащитник Майга подписал контракт с «Нижним Новгородом»
Малийский полузащитник Мамаду Майга подписал контракт с «Нижним Новгородом».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года.
Карьеру 27-летний полузащитник начал в малийской команде «Жанна д'Арк». В России с 2020 года он выступал за «Велес» (Москва). Контрак с клубом был рассчитан до конца сезона-2021/22.
За «Велес» всего провел 65 матчей, забил один гол и одал шесть результативных передач. В ноябре 2021 года получил российское гражданство.
Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/82772/
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