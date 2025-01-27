Семак: «Луис Энрике произвел приятное впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда Луиса Энрике в товарищеских матчах.

«Он произвел приятное впечатление. Конечно, надо смотреть, как он будет набирать форму — он тоже давно не тренировался и не играл. Конечно, для него это тоже первая игра. То, что он 45 минут сыграл, это хорошо. Мы планировали дать ему еще меньше, 20-30 минут, чтобы дать немножко познакомиться с теми требованиями, с партнерами. Но он выдержал 45 минут. Я думаю, что он будет работать. Постараемся, чтобы он как можно быстрее адаптировался и помогал команде своей игрой», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

27 января сине-бело-голубые проиграли московскому «Динамо» (1:3) и армянскому «Ноа» (1:2).