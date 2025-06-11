Тренер вратарей «Краснодара»: «Перед тренировкой Сафонов читал наизусть стихотворение Рождественского»

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко, работающий в системе клуба с 2015 года, в интервью «СЭ» рассказал, какие задания дает своим подопечным.

— В академии вы заставляли вратарей читать книжки. Кому это особенно было в радость?

— Пожалуй, только Адамову. Не знаю, как сейчас, а в юности он много читал. Вот у Агкацева другие интересы.

— Какие?

— Вольная борьба. Он же из Владикавказа. Поэтому часто рекомендую ему интервью знаменитых борцов и тренеров. Сам могу надергать цитат, которые пригодятся в работе.

— Например?

— В одном из последних интервью Бувайсар Сайтиев вспоминал своего тренера Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Тот часто повторял: «Единственный резерв для роста спортсмена — объективный анализ, выявление ошибок и их исправление». Борцы — люди глубокие, со своим мировоззрением, из высказываний всегда можно что-то полезное почерпнуть. Футболистов надо наполнять. Развивать. Книгами, фильмами, интервью... Допустим, года три назад Агкацев и Миша Штепа перед тренировкой пели гимн России.

— Зачем?

— Чтобы не просто на поле вышли, а отнеслись к тренировке как к важнейшему событию, которое при максимальной концентрации и самоотдаче позволит себя улучшить. В другой раз Сафонов перед тренировкой читал Рождественского — «Если вы есть — будьте первыми». А Даня Голиков — «Балладу о борьбе» Высоцкого.

— Наизусть?

— Да. Матвей стихотворение знал, я не заставлял учить, а Дане — пришлось. Вот такие вещи мы практикуем, — сказал Савченко.

Сафонов летом 2024 года перешел в «ПСЖ». В сезоне-2024/25 26-летний россиянин пропустил 13 голов в 17 встречах, 7 раз отыграв на ноль.