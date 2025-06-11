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Тренер вратарей «Краснодара»: «Перед тренировкой Сафонов читал наизусть стихотворение Рождественского»

Александр Кружков
Обозреватель

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко, работающий в системе клуба с 2015 года, в интервью «СЭ» рассказал, какие задания дает своим подопечным.

— В академии вы заставляли вратарей читать книжки. Кому это особенно было в радость?

— Пожалуй, только Адамову. Не знаю, как сейчас, а в юности он много читал. Вот у Агкацева другие интересы.

— Какие?

— Вольная борьба. Он же из Владикавказа. Поэтому часто рекомендую ему интервью знаменитых борцов и тренеров. Сам могу надергать цитат, которые пригодятся в работе.

— Например?

— В одном из последних интервью Бувайсар Сайтиев вспоминал своего тренера Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Тот часто повторял: «Единственный резерв для роста спортсмена — объективный анализ, выявление ошибок и их исправление». Борцы — люди глубокие, со своим мировоззрением, из высказываний всегда можно что-то полезное почерпнуть. Футболистов надо наполнять. Развивать. Книгами, фильмами, интервью... Допустим, года три назад Агкацев и Миша Штепа перед тренировкой пели гимн России.

— Зачем?

— Чтобы не просто на поле вышли, а отнеслись к тренировке как к важнейшему событию, которое при максимальной концентрации и самоотдаче позволит себя улучшить. В другой раз Сафонов перед тренировкой читал Рождественского — «Если вы есть — будьте первыми». А Даня Голиков — «Балладу о борьбе» Высоцкого.

— Наизусть?

— Да. Матвей стихотворение знал, я не заставлял учить, а Дане — пришлось. Вот такие вещи мы практикуем, — сказал Савченко.

Сафонов летом 2024 года перешел в «ПСЖ». В сезоне-2024/25 26-летний россиянин пропустил 13 голов в 17 встречах, 7 раз отыграв на ноль.

Михаил Савченко, Игорь Акинфеев и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов, Агкацев и Латышонок сильнее Акинфеева». Интервью тренера вратарей «Краснодара»
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Матвей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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