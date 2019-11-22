Тренер «Тамбова» Тимур Шипшев перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Локомотива» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена», начало — в 19.30 (мск).

— Мелкадзе отсутствует в заявке? Наверное, это самая серьезная потеря для «Тамбова», но все игроки достаточно квалифицированы, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер». — Набирать очки в каждом матче? У нас не может быть других задач. Победа есть победа.

«Локомотив» с 31 баллом располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 17 очков и 14-е место.

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