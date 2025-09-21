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Сакич объяснил замены «Спартака» в первом тайме матча с «Крыльями Советов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал замены в первом тайме матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

В первом тайме красно-белые сделали две замены — Игорь Дмитриев заменил Олега Рябчука, а Пабло Солари — Даниила Денисова. В перерыве «Спартак» сделал еще две перестановки.

— Замены на 30-й минуте — ваше решение? И кто выбирал состав на игру?

— Главный тренер принимал участие в подготовке. Стартовый состав выбрал он. По ходу матча мы с Деяном не общались. Мы знаем регламент и что нас снимают камеры. Поэтому решение по заменам принимали сами.

Замена Кристофера Мартинса была обусловлена тем, что он не был полностью физически готов. У него есть определенные проблемы. Но он отдается полностью, мы ему благодарны.

Добавил бы, что схожая ситуация была и у Руслана Литвинова, и у Романа Зобнина. Они не были на сто процентов готовы физически, но выполнили все то, о чем мы их просили. Они показали характер и единство команды.

Я неоднократно говорил, что конкретные цифры и названия схем для нас не важны. Важны задачи, которые получают футболисты на поле в каждом конкретном матче. Сегодня мы вышли на поле с четырьмя защитниками. Это схема, которую мы часто использовали в прошлом сезоне, и она приносила нам пользу.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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