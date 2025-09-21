Сакич объяснил замены «Спартака» в первом тайме матча с «Крыльями Советов»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал замены в первом тайме матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

В первом тайме красно-белые сделали две замены — Игорь Дмитриев заменил Олега Рябчука, а Пабло Солари — Даниила Денисова. В перерыве «Спартак» сделал еще две перестановки.

— Замены на 30-й минуте — ваше решение? И кто выбирал состав на игру?

— Главный тренер принимал участие в подготовке. Стартовый состав выбрал он. По ходу матча мы с Деяном не общались. Мы знаем регламент и что нас снимают камеры. Поэтому решение по заменам принимали сами.

Замена Кристофера Мартинса была обусловлена тем, что он не был полностью физически готов. У него есть определенные проблемы. Но он отдается полностью, мы ему благодарны.

Добавил бы, что схожая ситуация была и у Руслана Литвинова, и у Романа Зобнина. Они не были на сто процентов готовы физически, но выполнили все то, о чем мы их просили. Они показали характер и единство команды.

Я неоднократно говорил, что конкретные цифры и названия схем для нас не важны. Важны задачи, которые получают футболисты на поле в каждом конкретном матче. Сегодня мы вышли на поле с четырьмя защитниками. Это схема, которую мы часто использовали в прошлом сезоне, и она приносила нам пользу.