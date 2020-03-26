Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о главных ошибках Александра Глеба

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» назвал ошибки полузащитника Александра Глеба, игравшего в «Арсенале» и «Барселоне».

— Для россиян особняком стоит наш белорусский сосед Глеб. Как считаете, он полностью реализовал свой талант в футболе?

— Мы, кстати, с Александром в раздевалке «Штутгарта» занимали соседние места. Я думаю, ему стоило оставаться в «Арсенале». Сейчас команда переживает определенный спад, но тогда это был топ-клуб, где Глеб имел твердое место в стартовом составе. В «Барселоне» он уже не так часто появлялся на поле, но все равно, полагаю, покинуть каталонцев уже через год — это слишком резкий шаг. Надо было стиснуть зубы и пробиваться в состав. В конце концов, он не был в глубоком резерве, довольно часто выходил на поле. Это не та ситуация, чтобы покидать такой клуб, как «Барселона».

- Глеб в интервью признавался, что его обиды на Пепа Гвардьолу были ребячеством.

— Вот видите. В топ-клубе надо цепляться за свой шанс до последнего, нельзя бежать от первых же проблем. (Константин Алексеев)

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