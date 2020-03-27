Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил уровень чемпионата России

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» оценил уровень чемпионата России. После 28 туров команда идет на 8-м месте.

— Как вы оцените уровень российской РПЛ?

— Он очень хороший. Для меня на верхних ступеньках стоят английская, немецкая, испанская и итальянская лиги. А за ними располагаются французская и российская. Почти каждая команда имеет индивидуально сильных футболистов, да и тактически команды хорошо подкованы. В любой игре надо отдаваться на сто процентов, иначе получишь проблемы.

— Много говорится о низком уровне интенсивности в РПЛ. Вы согласны?

— Не совсем. Если мы, например, возьмем наш кубковый матч с ЦСКА, то там был высочайший уровень интенсивности.

— Не кажется ли вам, что в России слишком много команд играет в оборонительный футбол?

— Я не вижу в этом плане большой разницы с другими лигами. Это нормально, когда команда из нижней части таблицы начинает матч против одного из лидеров с большой оглядкой на тылы. В Германии или Италии точно так же. (Константин Алексеев)

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