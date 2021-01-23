Тренер по физподготовке «Спартака»: «У ребят сейчас готовность лучше, чем была раньше»
Тренер по физподготовке «Спартака» Владимир Чепзанович оценил подготовку команды.
— Осталась одна тренировка. Можно ли подвести какие-то итоги?
— Мы еще не закончили работать, находимся где-то посредине нашего пути. Ребята очень хорошо выкладываются.
— Кто работал лучше всех?
— Все ребята выкладывались на максимум.
— В «Спартаке» бывали штрафы за то, что игроки приезжали с отпуска с лишним весом. Сейчас есть такое?
— Мы сейчас сделали систему, работаем. Когда ушли в отпуск, получили специальную программу, чтобы у них была определенная нагрузка. Сейчас все очень хорошо, никаких проблем.
— По сравнению с прошлым годом есть какие-нибудь отличия?
— Мы работаем полтора года, команда на высшем уровне. У ребят сейчас готовность лучше, чем была раньше.
(Артем Калинин)
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