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Пискарев — о спартаковце Яковлеве: «Какие были надежды! Казалось — звезда растет!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Футболист Павел Яковлев
Павел Яковлев.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал в интервью «СЭ» об экс-спартаковце Павле Яковлеве, с которым работал в академии красно-белых.

— Кто еще из ваших воспитанников до премьер-лиги дорос?

— Моя боль — Пашка Яковлев. Какие были надежды! Казалось — звезда растет! Начал в «Спартаке» здорово. Потом р-раз — и все. Женился и покатился вниз. Даже не в курсе, где он сейчас.

— В Казахстане.

— Вот как? Обидно!

— Неудачно женился?

— Не знаю. Но факт есть факт. Такое часто бывает. Сашка Зотов тоже лихо начинал. Со временем сник.

32-летний Яковлев выступает за казахстанский «Елимай». Футболист играл за красно-белых с 2007-го по 2016 год.

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Павел Яковлев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Пискарев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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