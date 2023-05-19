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Пискарев: «Из академии «Спартака» в «Локо» братьев Миранчук отдал Бодров. Он говорил: «Хиляки, что в них такого...»

Тренер Пискарев вспомнил, как братьев Миранчук отпустили из «Спартака» в «Локомотив»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Антон и Алексей Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал в интервью «СЭ» о братьях Миранчук, с которыми поработал в академии «Спартака»:

— Вы не поверите — у меня же в спартаковской академии и Миранчуки тренировались! Играли в составе постоянно. Антон — центрального хава, Лешка — левого. Худющие — с мизинец! Но «нарядненькие». Техничные, поляну видят. С изюминкой.

— По таланту они разные?

— Совершенно одинаковые. Очень одаренные. Просто позднего развития... Потом я ложусь с грыжей на операцию. Выхожу — как раз 60 лет исполняется. Меня из «Спартака» на пенсию выпроваживают: «Михалыч, давай...» Да ради бога, отвечаю. Написал заявление — и до свидания. Команду взял Бодров. А это ниже плинтуса!

— Он избавился от Миранчуков?

— А кто же? Сам кивает на Геннадия Морозова, который тогда был директором академии. Но я-то знаю — Бодров их отдал в «Локомотив». Вся ситуация разворачивалась при моем друге. Решающий разговор.

— Что за разговор?

— Бодров братьев не ставит: «Они хиляки, что в них такого...» Да, хиляки. Но голова-то светлая! Вот однажды прямо во время матча отец Миранчуков с тренером из «Локомотива» подходят к Бодрову. Тренер этот говорит: «Раз не ставишь — отпусти!» Отец поддакивает. Бодров с матом — махнул рукой: «Да и *** с ними! Забирайте!» Фьють — и отдал.

— Как думаете, Бодров это сделал бескорыстно?

— Доказательств у меня нет. Слухи ходили разные. Зная его натуру — ничего не исключаю. Он мог все! Потом оправдывался: «Это не я, а Морозов их отдал». Еще чью-то фамилию приплел.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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