Тренер «Партизана»: «Курьер не мог найти адрес. Мы ждали час, Николич звонил ему 10 раз»

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Москве.

— Есть ли какие-то забавные истории, когда вас узнавали в Москве?

— Сербские фанаты, живущие в Москве, узнают меня как бывшего игрока «Партизана». Когда я был здесь с Марко, на Красной площади, перед игрой с «Локомотивом» меня узнавали.

Мне советовали сходить в клубы, но нет! Я отказывался. У меня дети, девушка. У меня была возможность пойти праздновать с легендами ЦСКА после матча, посвященного победе в Кубке УЕФА, но потом с утра с красными глазами появиться на тренировке... Это не для меня. Однако, говорят, ночные клубы Москвы — лучшие в Европе.

Еще была смешная история. В Сербии доставщики не привезут тебе одну лишь шоколадку за ее цену. Для этого тебе надо будет переплатить, иначе к тебе не приедут. Но однажды мы с Марко и его семьей смотрели игру «Партизана» в Москве. Нам не хватало сладкого.

Заказали еду через доставку, а курьер не мог найти адрес Марко. Это был самый высокий отель в том районе, не найти его никак было нельзя. Мы ждали час, Марко звонил ему 10 раз, и в итоге нам пришлось спускаться и искать его по району!

Еще мы хотели прокатиться на электросамокатах. У Натхо даже есть приложение, но почему-то оно не сработало...