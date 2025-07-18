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18 июля 2025, 14:30

Тренер «Партизана»: «Курьер не мог найти адрес. Мы ждали час, Николич звонил ему 10 раз»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Партизана» Марко Йованович в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Москве.

— Есть ли какие-то забавные истории, когда вас узнавали в Москве?

— Сербские фанаты, живущие в Москве, узнают меня как бывшего игрока «Партизана». Когда я был здесь с Марко, на Красной площади, перед игрой с «Локомотивом» меня узнавали.

Мне советовали сходить в клубы, но нет! Я отказывался. У меня дети, девушка. У меня была возможность пойти праздновать с легендами ЦСКА после матча, посвященного победе в Кубке УЕФА, но потом с утра с красными глазами появиться на тренировке... Это не для меня. Однако, говорят, ночные клубы Москвы — лучшие в Европе.

Еще была смешная история. В Сербии доставщики не привезут тебе одну лишь шоколадку за ее цену. Для этого тебе надо будет переплатить, иначе к тебе не приедут. Но однажды мы с Марко и его семьей смотрели игру «Партизана» в Москве. Нам не хватало сладкого.

Заказали еду через доставку, а курьер не мог найти адрес Марко. Это был самый высокий отель в том районе, не найти его никак было нельзя. Мы ждали час, Марко звонил ему 10 раз, и в итоге нам пришлось спускаться и искать его по району!

Еще мы хотели прокатиться на электросамокатах. У Натхо даже есть приложение, но почему-то оно не сработало...

Марко Йованович.«Уход из ЦСКА был одним из самых сложных решений в жизни Николича, он был очень расстроен». Интервью тренера «Партизана»

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ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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