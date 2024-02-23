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23 февраля, 15:56

Данилкин назвал отставку Юрана самым удивительным моментом за годы в «Химках»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Химок» Егор Данилкин рассказал о самом удивительном моменте за время его выступлений в подмосковной команде.

«Наверное, отставка Юрана после серии побед. Мы выиграли две игры из четырех, вничью сыграли с «Зенитом». На следующий день после победы над «Торпедо» появилась новость, что Юран уходит из команды. Мы сначала даже не поверили. После этого пост главного тренера занял Писарев», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

Юран возглавлял «Химки» с 23 февраля по 10 августа 2022 года. На данный момент он является главным тренером «Пари НН».

Подмосковный клуб по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.

Источник: Metaratings.ru
Егор Данилкин
Сергей Юран
Футбол
ФК Химки
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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