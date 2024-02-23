Данилкин назвал отставку Юрана самым удивительным моментом за годы в «Химках»

Бывший защитник «Химок» Егор Данилкин рассказал о самом удивительном моменте за время его выступлений в подмосковной команде.

«Наверное, отставка Юрана после серии побед. Мы выиграли две игры из четырех, вничью сыграли с «Зенитом». На следующий день после победы над «Торпедо» появилась новость, что Юран уходит из команды. Мы сначала даже не поверили. После этого пост главного тренера занял Писарев», — цитирует Данилкина Metaratings.ru.

Юран возглавлял «Химки» с 23 февраля по 10 августа 2022 года. На данный момент он является главным тренером «Пари НН».

Подмосковный клуб по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.