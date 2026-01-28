Жирков заявил, что не может пойти в супермаркет без книги: «Когда забываю, становится не по себе. Читаю даже за рулем»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал о любви к книгам.

— Кто самый начитанный футболист в «Динамо»?

— Сложный вопрос. Могу сказать за себя: на сборы всегда брал по 7-8 книг. Причем толстые, большие! В последнее время никуда без книг не выхожу. Даже если иду с женой за продуктами. Когда забываю, становится не по себе. Доходит до того, что я читаю за рулем.

— Серьезно?

— Сейчас появились машины, которые сами едут! С автопилотами всякими. Ну, или на светофоре беру и читаю.

Кстати, вспомнил: у Вани Сергеева видел книгу про Ибрагимовича.

— А вы читали его автобиографию?

— Нет. Вот Шунин еще брал с собой мотивационные книги. Игнашевич читал.

— А Березуцкие?

— Они больше по картам. Послежу, кто в «Динамо» с книгами, и чуть позже назову вам самых начитанных.