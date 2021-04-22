Тренер «Динамо» Шварц отреагировал на вопрос о переезде в бундеслигу

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о молодежи второй команды, а также о возможном переходе в бундеслигу.

«Для всех игроков второй команды открыты двери в основу. Мы находимся в тесном контакте с главным тренером «Динамо-2», следим за прогрессом ребят. Мы спокойно привлекаем ребят к тренировкам с основой.

Завтра будет ровно полгода с тех пор, как я стал тренером «Динамо». Не важно, на какой позиции соперник, мы выкладываемся на полную. У команды виден очевидный прогресс во владении мячом, переходах от обороны к атаке. Мне вообще очень приятно работать с нашей молодой командой.

Как я отношусь к слухам о моем переходе в бундеслигу? Полностью настроен на работу с «Динамо», мне хорошо здесь. Не обращаю внимание на слухи», – сказал Шварц.

Ранее сообщалось, что Шварц является одним из кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта».

«Динамо» с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Сергей Федоров)