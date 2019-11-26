Тренер-аналитик «Урала»: «Ключевым механизмом в современном футболе является оперативное управление во время матча»

Тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столбиков рассказал об особенностях его работы и использовании аналитических данных клубами РПЛ.

— Первое значение этой специальности — «тренер», — цитирует Столбикова официальный сайт «Урала». - В мою сферу ответственности входит углубленное изучение соревновательной деятельности, и подготовка теоретических занятий для тренерского штаба и команды. Второе значение — «аналитик». Для этого значения существует обязанность синтезировать объем фактов и выстроить из них логическую цепь, которая дает возможность сделать правильные выводы, опять же в рамках соревновательной деятельности, и довести эту информацию главному тренеру и руководству клуба.

— В каком направлении работает тренер-аналитик перед матчами?

— В профессиональном футболе основной упор делается на предматчевый анализ игры предстоящего соперника. В основном это связанно с системой подготовки в недельном цикле, который, как правило, составляет 5-6 дней. 3-4 дня посвящены решению различных физиологических задач. Для сопряженных с тактикой тренировок остается 1-2 дня. Моя задача в эти дни состоит в том, чтобы структурировать особенности предстоящего соперника в формате видео-презентации с помощью специализированной программы. А тренерский штаб дает упражнения, в которых команда отрабатывает то, как противостоять в ближайшей игре сопернику.

— Какие современные футбольные технологии применяет тренерский штаб «Урала»?

— Ключевым механизмом в современном футболе является оперативное управление во время матча. Прошли те дни, когда рассчитывать можно было только на интуицию, на предположения как играет тот или иной футболист, команда в целом. Теперь мы полагаемся на объективные доказательства, которые в онлайн режиме поступают мне на планшет от компании InStat. В нашем распоряжении все необходимые статистические параметры: от качества единоборств, до двигательной активности. Благодаря технологичности работы нашего оператора Павла Меншикова у меня есть возможность распознать необходимые эпизоды в плане организации нашей игры. А главный тренер в перерыве доносит это до команды с помощью показа на большом экране. Результат на сегодняшний день: наша команда занимает первое место в РПЛ по разнице мячей в отрезке 45-60 минут. А этот временной интервал отражает интеграцию воздействий на команду в перерыве. Следовательно, можно говорить о пользе экспресс-анализа игры.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр