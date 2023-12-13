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Сегодня, 16:15

Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Портал Transfermarkt представил обновленную стоимости футболистов РПЛ.

Лидером среди командного прироста стал «Краснодар». Восемь игроков «быков» получили увеличение рыночного показателя, а общекомандная стоимость увеличилась на 9,5 миллиона евро. У «Зенита» произошло массовое удешевление стоимости игроков.

Полузащитник «Зенита» Вендел остался самым дорогим футболистом чемпионата России, хоть и подешевел на 2 миллиона евро. Его стоимость составляет 22 миллиона евро. Далее в рейтинге идут три футболиста, стоимость которых составляет 18 миллионов евро: Клаудиньо («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Сафонов («Краснодар»). На пятой строчке находится Дуглас Сантос («Зенит»).

В обновленный список самых дорогих игроков РПЛ вошли полузащитник «Динамо» Бителло и нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Топ самых дорогих футболистов РПЛ:

1. Вендел («Зенит») — 22 миллиона евро
2-4. Клаудиньо («Зенит») — 18 миллионов
2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 18 миллионов
2-4. Матвей Сафонов («Краснодар») — 18 миллионов
5. Дуглас Сантос («Зенит») — 15 миллионов
6. Вильмар Барриос («Зенит») — 14 миллионов
7-8. Джон Кордоба («Краснодар») — 12 миллионов
7-8. Федор Чалов (ЦСКА) — 12 миллионов
9-11. Константин Тюкавин («Динамо») — 10 миллионов
9-11. Бителло («Динамо») — 10 миллионов
9-11. Иван Обляков (ЦСКА) — 10 миллионов.

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 15 1 5
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