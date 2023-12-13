Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ
Портал Transfermarkt представил обновленную стоимости футболистов РПЛ.
Лидером среди командного прироста стал «Краснодар». Восемь игроков «быков» получили увеличение рыночного показателя, а общекомандная стоимость увеличилась на 9,5 миллиона евро. У «Зенита» произошло массовое удешевление стоимости игроков.
Полузащитник «Зенита» Вендел остался самым дорогим футболистом чемпионата России, хоть и подешевел на 2 миллиона евро. Его стоимость составляет 22 миллиона евро. Далее в рейтинге идут три футболиста, стоимость которых составляет 18 миллионов евро: Клаудиньо («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Матвей Сафонов («Краснодар»). На пятой строчке находится Дуглас Сантос («Зенит»).
В обновленный список самых дорогих игроков РПЛ вошли полузащитник «Динамо» Бителло и нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
Топ самых дорогих футболистов РПЛ:
1. Вендел («Зенит») — 22 миллиона евро
2-4. Клаудиньо («Зенит») — 18 миллионов
2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 18 миллионов
2-4. Матвей Сафонов («Краснодар») — 18 миллионов
5. Дуглас Сантос («Зенит») — 15 миллионов
6. Вильмар Барриос («Зенит») — 14 миллионов
7-8. Джон Кордоба («Краснодар») — 12 миллионов
7-8. Федор Чалов (ЦСКА) — 12 миллионов
9-11. Константин Тюкавин («Динамо») — 10 миллионов
9-11. Бителло («Динамо») — 10 миллионов
9-11. Иван Обляков (ЦСКА) — 10 миллионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5