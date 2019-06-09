Трансфер Фернандеса в "Зенит" маловероятен

По информации "СЭ", переход защитника ЦСКА Мариу Фернандеса в "Зенит" в это трансферное окно маловероятен.

По всей видимости, "Зенит" не готов тратить суммарно около 20-25 миллионов евро (именно в такую сумму оценивается трансфер Фернандеса на российском рынке) за футболиста возраста около 30 лет (русскому бразильцу осенью исполнится 29 лет) – на первый сбор с командой едут защитники Смольников (30 лет) и Терентьев (26), специализацией которых и является игра на позиции правого защитника. (Сергей Егоров)

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