Трахтенберг: «Карпину пресс-атташе в «Спартаке» был не нужен»

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

«Есть такие тренеры, которым пресс-атташе не нужен. К этой категории относится Карпин. Он прекрасно сам излагает, прекрасно ориентируется в пиаре. И мне с ним было комфортно работать. Почему у него сейчас стала отрывистая речь? Наверное, потому что мы с ним стали редко видеться, а у него какой-то другой пресс-атташе. При мне у него была очень хорошая речь. Не было никакой отрывистости», — приводит «РБ Спорт» слова Трахтенберга.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Он дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.