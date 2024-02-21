Балахнин считает, что Кержаков достиг своего потолка

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на заявление вратаря «Зенита» Михаила Кержакова о том, что он ближайшим летом может завершить карьеру.

«В любом случае он вызывает уважение, и играть в основном составе команды «Зенит» — это дорогого стоит. Сказать, что он достиг своего потолка? Наверное, достиг. Это его лучшие достижения, которых можно было от него ожидать», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

37-летний Кержаков является воспитанником петербургского клуба. Всего за сине-бело-голубых голкипер провел 130 матчей, в которых пропустил 112 голов и 52 раза сыграл на ноль.