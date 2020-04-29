Известный агент и друг бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры рассказал об уходе наставника из стана москвичей.

— Не скажу, что Каррера и «Спартак» разошлись печально, — сообщил Трабукки. — Не Массимо подал в отставку, а работодатель расторг контракт. Он проработал два года, и клуб имел право принимать такое решение. Наверное, он считали, что результат на тот момент были неудовлетворительные, было несколько домашних поражений подряд и думали, что после смены тренера вернется результат.

Понятно, что, когда ты выигрываешь с таким клубом как «Спартак», простые болельщики тебя будут обожать, а есть недоброжелатели-эксперты, которые будут ненавидеть. В России больше, чем в других странах завидуют успешным людям. Главный акционер слушает мнения таких экспертов, говорящих, что тренер плохой и слабый, он решил их послушать.

— Вы имеете в виду Леонида Федуна?

— Не думаю, что каждый человек может советовать Леониду Арнольдовичу, но люди в его окружении — да.

— С Денисом Глушаковым сейчас здороваетесь?

— С ним никаких проблем нет. Недавно в аэропорту виделись, поздоровались и дальше пошли. С Каррерой у них был конфликт, но вы знаете, сколько таких конфликтов в футболе.