23:16 | Футбол — РПЛ

Трабукки "извинился" перед "Спартаком" за Петковича и Жиго

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Агент Марко Трабукки пошутил над болельщиками "Спартака", обвинявшими его в неудачном трансфере Марко Петковича. Итальянец напомнил, что благодаря ему красно-белые подписали Самюэля Жиго, который сегодня забил победный мяч в игре 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0).

"Извините за Петковича и Жиго", - написал Трабукки в Twitter.

 

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