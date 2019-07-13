Трабукки "извинился" перед "Спартаком" за Петковича и Жиго

Агент Марко Трабукки пошутил над болельщиками "Спартака", обвинявшими его в неудачном трансфере Марко Петковича. Итальянец напомнил, что благодаря ему красно-белые подписали Самюэля Жиго, который сегодня забил победный мяч в игре 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0).
"Извините за Петковича и Жиго", - написал Трабукки в Twitter.
Извините за Петковича и Жиго 🙏🏼— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 13 июля 2019 г.
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