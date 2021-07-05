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Товарищеский турнир с участием «Спартака» в Москве и Химках пройдет без зрителей

11:44
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Товарищеский турнир в Москве и Химках пройдет без зрителей на трибунах, сообщает «РБ-Спорт».

Проведение Кубка запланировано с 10 по 18 июля на стадионах «Открытие Банк Арена» и «Арена Химки». В нем примут участие «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки».

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве и области принято решение провести турнир без присутствия зрителей. На трибуны стадионов пустят только ВИП-гостей и представителей СМИ с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Кубок станет предсезонным турниром для играющих команд. Сезон чемпионата России стартует 23 июля.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kubok-parimatch-prem-er-projdet-bez-zritelej/

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Иван Шитик все материалы автора

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