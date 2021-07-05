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Гагнидзе — о переходе в «Динамо»: «Это отличная возможность для меня»

11:50
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18-летний грузинский полузащитник Лука Гагнидзе рассказал о переходе в московское «Динамо».

«В России отличный чемпионат. И мне очень интересно попробовать свои силы в нем. Возможно, я еще не до конца реализовал себя в тбилисском «Динамо», но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское «Динамо», думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее.

Конечно, когда я получил предложение из Москвы, то поступил так, как поступает любой мой сверстник — стал собирать всю возможную информацию. И убедился, что этот переход — отличная возможность для меня. Здесь много молодых футболистов, тренерский штаб, который не боится доверять игрокам в любых ситуациях вне зависимости от их возраста. Значит, у меня точно будут шансы. Остается их реализовать, для чего я буду упорно трудиться», — приводит слова игрока сайт «Динамо».

Гагнидзе, ранее выступавший в тбилисском «Динамо», подписал пятилетний контракт с «Динамо» из Москвы.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/luka-gagnidze-perexod-v-dinamo-otlicnaya-vozmoznost-dlya-menya

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Иван Шитик все материалы автора

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