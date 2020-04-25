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«Тот результат позволил поверить в свои силы». Яновский — о победе над «Спартаком» для «Алании» в сезоне-1995

14:36
Игорь Яновский (второй слева) в составе «Алании». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Яновский (второй слева) в составе «Алании». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-полузащитник «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский отметил особую роль победы над «Спартаком» в чемпионстве «Алании"-1995.

— Остались ли в памяти какие-то матчи из чемпионского сезона? — Прежде всего, победа в Лужниках над «Спартаком», в котором мы видели основного конкурента. В интервью по окончании сезона 25 лет назад я сказал, что именно тот результат позволил команде поверить в свои силы. Готов теперь это повторить. Запомнился и золотой матч с ЦСКА на стадионе «Динамо» в предпоследнем туре.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/russkie-sezony/mersedes-za-pobedu-v-chempionate-95-go-srazu-prodal-na-devyatke-bylo-bezopasnee-vospominaniya-igorya-yanovskogo/

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