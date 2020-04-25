Экс-полузащитник «Алании» и ЦСКА Игорь Яновский отметил особую роль победы над «Спартаком» в чемпионстве «Алании"-1995.

— Остались ли в памяти какие-то матчи из чемпионского сезона? — Прежде всего, победа в Лужниках над «Спартаком», в котором мы видели основного конкурента. В интервью по окончании сезона 25 лет назад я сказал, что именно тот результат позволил команде поверить в свои силы. Готов теперь это повторить. Запомнился и золотой матч с ЦСКА на стадионе «Динамо» в предпоследнем туре.