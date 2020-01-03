РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тошич — о коммунистическом прошлом в России: «Изображения Ленина и Сталина на каждом бульваре»

13:18
Теги:

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отметил, что Россия постепенно прощается с коммунистическим прошлым.

— В Москве с течением времени становится все меньше и меньше коммунистического прошлого, — цитирует Sportski zurnal Тошича. — Они в каком-то роде... модернизировали себя. Однако еще есть символы той эпохи. Изображения Ленина, Сталина. Памятники? На каждом бульваре.

32-летний Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. С армейцами футболист в числе прочего по два раза выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир