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Булыкин: «ПСВ — отличный трамплин для Сперцяна. Все скауты мира следят за футболистами этой команды»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может уехать в голландский ПСВ.

«Я бы очень хотел видеть Сперцяна в Голландии, это отличный трамплин для него, чтобы потом уехать в более сильный чемпионат. ПСВ — один из ведущих клубов, все скауты мира следят за футболистами ПСВ. В Голландии все играют в атаку, Сперцян попадет в свою стихию. Уверен, он там еще больше прибавит в своем развитии. У Эдуарда есть все, чтобы преуспеть в Европе. Вообще я считаю, что многие наши ребята способны играть в европейском футболе, но кто-то боится туда ехать, а кого-то все устраивает и здесь», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-spertsyanu-nuzhno-perehodit-v-psv-vse-skauty-mira-sledyat-za-futbolistami-e-toj-komandy/
Дмитрий Булыкин
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
0
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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