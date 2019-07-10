Томас Цорн: "Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал подпсиание соглашения с немецким футболистом Малкольмом Баду. Он работал с командой на сборе в Австрии и принял участие в товарищеском матче против венгерского "Дьери ЭТО", в котором красно-белые одержали победу со счетом 3:0.

– Малкольм Баду перешел в "Спартак" почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с "Вольфсбургом", – приводятся слова Цорна в Telegram-канале "Спартака". – Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку.

Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе "Спартака" в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах.