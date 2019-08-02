19:09 | Футбол — РПЛ

Томас Цорн: "Аренда Шюррле – с правом выкупа. Но это не обязательный выкуп"

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"Спартак" не обязан выкупать у дортмундской "Боруссии" права на нападающего Андре Шюррле после истечения арендного соглашения, сообщил на пресс-конференции генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

– Можете пояснить, аренда Шюррле с правом выкупа? Или нет? – вопрос Цорну.

– Это аренда с правом выкупа. Это не обязательный выкуп. Мы дожны принять решение до 15 мая. По сумме трансфера мы на сайте публиковали те суммы, которые можем. Все остальное – конфиденциальные договоренности с клубом. (Александр Рогулев)

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