«Только ты сам можешь защитить себя и свою семью. Нельзя ни на кого надеяться». Семшов — о безопаности
Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов вспомнил неприятный эпизод, который произошел с его семьей. В 2019 году дом бывшего полузащитника сборной России подвергся ограблению. Вооруженные преступники угрожали причинить вред детям футболиста и в итоге вынесли имущество на 20 миллионов рублей.
— В этот дом осенью вломились неизвестные, угрожали семье и вынесли крупную сумму денег...
— Да, приятного мало.
— Где вы находились в тот день?
— Я был в Краснодаре, у нас был матч, — цитирует Семшова РИА «Новости». — Мне утром жена сообщила, что так произошло. Слава богу, все живы и здоровы... Я понял после этого случая одно: только ты сам можешь защитить себя и свою семью. Нельзя ни на кого надеяться. Это я лично понял.
— Как тогда должно быть иначе?
— Полиция как-то должна защищать граждан.
— Преступники жене угрожали?
— Да.
— Но в итоге просто ушли?
— Да. Повторюсь: главное — все здоровы.
— Раньше в этом районе подобные случаи были?
— Нет, такого никогда не было. В нашем районе настолько тихо, что даже иногда не закрывали двери. Все очень странно, да и много по этому поводу я говорить не могу.
— За этим кто-то мог стоять или это «левые» люди?
— Вряд ли «левые»...