В «СЭ» вышло не публиковавшееся прежде интервью нашего обозревателя Игоря Рабинера за 2013 год с Юрием Гавриловым, которому сегодня исполнилось 67 лет. Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, что команде ничего не сообщили о гибели десятков болельщиков команды в давке после матча Кубка УЕФА с «Харлемом» в 1982 году.

«Это же все началось в самом конце игры, после второго гола. Был мороз, и мы сразу же ушли в подтрибунное помещение. Ни о чем не знали. Только, когда уезжали, увидели оцепление и «скорые», которые заезжали в Лужники. Кто-то сказал, что что-то случилось, людей подавили — но нас быстро вывезли оттуда и никаких подробностей не сообщали», — сказал Гаврилов.