Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов остался разочарован исходом матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Команда из Екатеринбурга упустила победу в добавленное время, причем соперник играл в меньшинстве.

— Считаю, что полностью контролировали игру, у соперника не было моментов, — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер». — Но нужно отдать должное, что они играли до конца, а мы прижались к своим воротам. Так играть в большинстве непозволительно.

Понятно, что домашние стены, эмоции. Соперник почувствовал нашу слабость. Только наша вина в таком результате.