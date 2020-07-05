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«Только наша вина в таком результате». Парфенов — об упущенной победе в матче с «Уфой»

5 июля 2020, 18:55
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов остался разочарован исходом матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Команда из Екатеринбурга упустила победу в добавленное время, причем соперник играл в меньшинстве.

— Считаю, что полностью контролировали игру, у соперника не было моментов, — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер». — Но нужно отдать должное, что они играли до конца, а мы прижались к своим воротам. Так играть в большинстве непозволительно.

Понятно, что домашние стены, эмоции. Соперник почувствовал нашу слабость. Только наша вина в таком результате.

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