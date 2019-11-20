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Точилин покинул «Сочи»

12:08
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Как ранее и сообщал «СЭ», главный тренер «Сочи» Александр Точилин покинул клуб. Специалист подал в отставку.

— Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны, — приводит официальный сайт «Сочи» слова Точилина. — Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах РПЛ. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!

Точилин вывел клуб из второго дивизиона (тогда он еще назывался «Динамо-СПб») в РПЛ, где в текущем сезоне сочинцы занимают последнее место с 13 очками в 16 матчах. Выполнять функции главного тренера «Сочи» в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата будет Роман Березовский.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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