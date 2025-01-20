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Сегодня, 08:22

Точилин назвал ЦСКА темной лошадкой сезона

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Выделить фаворитом на победу в чемпионате какую-то одну команду сейчас вряд ли получится. Группу клубов, которые будут бороться за чемпионство весной, все и так видят и понимают. Это «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», который концовку осенней части сезона провел более ярко, чем все остальные. И я бы не стал сбрасывать «Динамо» и «Локомотив», которые хорошо себя зарекомендовали в этом сезоне, но им не хватило немого силенок на концовку.

ЦСКА многое нужно решить с составом. У ЦСКА достаточно короткая обойма футболистов. Поэтому посмотрим, что Николич успеет сделать за зимнюю паузу. Много уже говорили о том, что он должен будет перейти на новую схему игры в четыре защитника. Думаю, можно сказать, что ЦСКА — это такая темная лошадка этого сезона», — сказал Точилин Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте находится «Зенит», у которого тоже 39 очков. «Спартак» замыкает тройку лидеров с 37 очками. Далее следуют «Динамо» и «Локомотив», у которых по 35 очков. ЦСКА занимает шестое место, имея в своем активе 31 очко.

Источник: Legalbet.ru
Александр Точилин
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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