Булыкин оценил переход Грулева в «Пари НН»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о переходе полузащитника Вячеслава Грулева в «Пари НН» из «Динамо».

«Покажет время, конечно. Пока понятно, что для Грулева этот переход хороший, он все-таки будет иметь полноценный контракт и больше игрового времени, а вот раскроется или нет, или успокоится, что контракт подписал — такие тонкости увидим через полгода и сможем это оценить», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.