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Гоцук заявил, что не общался с Виктором Гончаренко о своем игровом времени

Сергей Ярошенко
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук заявил, что у него пока не было разговоров по поводу своего игрового времени при новом тренерском штабе.

«Каждый новый тренер — это новая история. Прям конкретных разговоров по поводу моего игрового времени не было. Я думаю, тренер выделяет 20 человек для себя и хочет, чтобы все они были готовы в равной степени, а уже лидерские качества будут проявляться у каждого в зависимости от нахождения на поле и вообще в команде», — цитирует Гоцука «ВсеПроСпорт».

32-летний Гоцук, до этого являвшийся лидером обороны команды, не всегда попадал в стартовый состав «Пари НН» при бывшем тренере команды Саше Иличе, которого сменил Виктор Гончаренко. В этом сезоне на счету капитана нижегородской команды 19 матчей во всех турнирнах, в которых он отметился двумя забитыми мячпми.

Источник: ВсеПроСпорт
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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