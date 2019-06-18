Ткаченко рассказал две футбольные мечты Жиркова

Обстоятельный разговор в редакции "СЭ" с главой компании ProSportsManagement, которая ведет дела Федора Смолова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и ряда других известных футболистов, Германом Ткаченко.

– Какая ситуация по Жиркову?

– Хорошая. Мы получили нормальное предложение от "Зенита" по поводу продления соглашения.

– На какой срок?

– На год. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы все уладить.

– Ему сильно придется упасть по зарплате?

– Нет. Но там определенная часть уходит в бонусы.

– Неужели Жирков действительно хочет еще поиграть в "Тамбове"?

– У него две футбольные мечты – сыграть за "Балтику" и за "Тамбов"(в Тамбове Жирков родился, в Калининграде жила его супруга. – Прим. "СЭ"). Он даже когда в "Анжи" переходил, говорил мне про эти клубы. Но в любом случае Юра продлит контракт с "Зенитом". (Отдел футбола "СЭ")

Полностью интервью Ткаченко